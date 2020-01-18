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  4. İkinci perde derbi ile açılıyor

İkinci perde derbi ile açılıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.01.2020 13:50 | Son Güncelleme

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup’ta 2019-2020 sezonu ikinci yarısı 19 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Gözler Diyarbakır derbisinde olacak. Sezonun ilk yarısını 25 puanla üçüncü sırada tamamlayan Bağlar Belediyespor ile 17 puanla 7. sırada yer alan Bismil 21Spor arasındaki Diyarbakır derbisi Seyrantepe tesislerinde saat 13.00’da başlayacak. Maçın hakemi Şanlıurfa’dan Mehmet Yetkin olacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Bismil’de oynanan maç 0-0 sona ermişti.
Statü gereği Bağlar Belediyespor ve Bismil 21Spor’dan biri sezon sonunda doğrudan ligde kalacak, diğeri ise ya baraj maçı oynayacak ya da küme düşecek. Sıralamada üstte yer alan ligde kalırken, sıralamada altta yer alan takım ise Diyarbakır Süper Amatör Lig şampiyonu ile baraj maçı oynayacak. Sıralamada altta yer alan takım son iki sırada yer aldığı takdirde doğrudan küme düşecek ve bu durumda Süper Amatör Lig şampiyonu baraj maçı oynamadan BAL Ligine yükselecek.

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