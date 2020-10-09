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İkiz plakalı araç polisi de şaşırttı

MALATYA HABERLERİ  | 09.10.2020 15:21 | Son Güncelleme

Malatya’da ikiz plakalı araç, polisi de şaşırttı.

İkiz plakalı araç polisi de şaşırttı

Malatya’da ikiz plakalı araç, polisi de şaşırttı. Durdurulan aracın, İstanbul ve Batman illerinde farklı araçlar üzerinde de takılı olduğu tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü haber merkezi tarafından bir aracın ikiz plakalı olduğu bildirildi. Anons üzerine, KOM ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekiplerince Aşağıbağlar Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde araç durduruldu. İçerisinde biri İran Uyruklu iki şahıs olduğu tespit edildi. Aracın yapılan şase sorgulamasında İstanbul’dan hacizli yakalamalı kaydı bulunduğu ve evraklarının tamamının sahte olduğu tespit edildi. Ayrıca PTS Kayıtları incelendiğinde, İstanbul ve Batman illerinde farklı araçlar üzerinde de takılı olduğu tespit edildi.
Konu ile ilgili olarak araç trafikten men edilerek araç sürücüsüne 4 ayrı maddeden toplam 11 bin 363 TL cezai işlem uygulandı. A. Ş. isimli Türk şahıs Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mevcutlu olarak adli mercilere sevk edilecek. Ayrıca diğer araçlar ile ilgili adli tahkikata başlanıldı.

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