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"İkiz plakalı" araçlar kullanarak çok sayıda ilde hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

18.11.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların bir evde yaptığı hırsızlık, bebek kamerası kayıtlarına yansıdı

Bursa, Kocaeli, İstanbul ve çevre illerde çok sayıda ikametten hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir internet alışveriş sitesinde satılık ilanı olan araçların "ikiz plakalarını" bastırarak kiraladıkları aynı marka, model ve renk otomobillere bunları takıp farklı illerde hırsızlık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bursa, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda suç kaydı bulunan M.C, G.Ş. ve B.G. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 500 gram kokain, 1 hassas terazi, yüklü miktarda döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların Mudanya ilçesinde bir evde yaptığı hırsızlık ise bebek kamerası kayıtlarına yansıdı.

Adreslerinde bulunamayan 84 suç kaydı bulunan A.C. ile F.G'yi arama çalışmaları sürüyor.

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