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"İkiz" yavrulayan lemur ve ailesine özenle bakılıyor

MERSİN HABERLERİ  | 24.04.2020 11:03 | Son Güncelleme

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nın sevimli sakini anne lemur ve "ikiz"leri için özel bakım ve beslenme programı uygulanıyor - Uzman veteriner Fırat Kabayel: - "Tek yavru bekliyorduk, ikiz olunca şaşırdık ve sevinç yaşadık. Halka kuyruklu lemurlarda ikiz doğum ender görülen bir gelişme" - "İkiz olunca hem yavruların gelişimi hem de annenin güçten düşmemesi için özel bir beslenme programına başlandı. Yavrular belirli bir seviyeye gelene kadar profesyonel bakım devam edecek"

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nın sevilen sakinlerinden anne lemur ve nadir görülen şekilde yavruladığı "ikiz"lerinin bakım ve beslenmelerine büyük özen gösteriliyor.

Doğa parkının en çok ilgi gören üyelerinden iki yavru sahibi halka kuyruklu lemur, ender şekilde geçen ay ikiz yavruladı.

Yavrularını sırtından ve kucağından günün büyük bölümünde indirmeyen lemur ile ailesinin doğa parkında beslenme ve bakımları ilgiyle yapılıyor.

Doğa parkının veterinerlerinin kontrolündeki lemur ailesinin özel beslenme programlarına uymaları sağlanıyor, en sevdikleri sebze meyveler yediriliyor.

Hareketli yapılarıyla dikkati çeken lemur ailesi, kendileri için hazırlanan oyun alanındaki ipler ve parkurlarda da vakit geçiriyor.

- "Profesyonel bakım devam edecek"

Tarsus Doğa Parkı’nın uzman veterineri Fırat Kabayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gebeliğin anlaşılmasından itibaren annenin özel bir alana alınarak, yeni bir beslenme programı uygulandığını söyledi.

Vitamin ve mineral takviyelerinin ardından doğumun gerçekleştiğini belirten Kabayel, "Tek yavru bekliyorduk, ikiz olunca şaşırdık ve sevinç yaşadık. Halka kuyruklu lemurlarda ikiz doğum ender görülen bir gelişme." dedi.

Kabayel, yavrulara ve anneye özenle bakıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Anne lemur, yavrularıyla birlikte mutlu şekilde yaşıyor. İkiz olunca hem yavruların gelişimi hem de annenin güçten düşmemesi için özel bir beslenme programına başlandı. Yavrular belirli bir seviyeye gelene kadar profesyonel bakım devam edecek. Hem annenin hem yavruların sağlık durumları gayet iyi."

Kabayel, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında doğa parkına ziyaretçi kabul edilmediğini sözlerine ekledi.

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