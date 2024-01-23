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İkizden ikize transfüzyon sendromu tanısı konulan anne karnındaki ikiz bebeklere operasyon

İHA İHA
23.01.2024 10:27 | Son Güncelleme:
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ikizden ikize transfüzyon sendromu tanısı konulan anne karnındaki ikiz bebekler, yapılan operasyonla hayata tutundu.

İkizden ikize transfüzyon sendromu tanısı konulan anne karnındaki ikiz bebeklere operasyon

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu ve Prof. Dr. Cem Sanhal tarafından, Sema Oğul’a hamileliğinin 23. haftasında ikizden ikize transfüzyon sendromu tanısı ile anne karnında müdahale yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon ile tedavisi yapılan Alya Oğul ve Lina Oğul ikiz bebekler 36. haftalıkken dünyaya geldi.

TEK YUMURTA İKİZİ BEBEKLERDE GÖRÜLEN ÖNEMLİ BİR HASTALIK

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, “Hastamız 23. haftasında tek yumurta ikizi olarak ikizden ikize transfüzyon sendromu olarak kliniğimize başvurdu. İkizden ikize transfüzyon sendromu her iki bebek için ağır sonuçlar doğurabilen kaybedilmelerine yol açabilen bir durumdur. Türkiye’de sadece birkaç merkezde yapılan fetoskopik lazer fotokoagülasyon işlemi yaptık. Ardından takip ettik. Sonrasında hastanın kliniğinde bir düzelme görüldü. Ve hastamız 36. haftada sağlıklı bebeklerini kucağına aldı. Bu tabi özel bir tedavi. Sonuçların bu şekilde olması gayet aile içinde bebek içinde gayet iyi oldu. Tek yumurta ikizlerinin yüzde 15’inde görülebilen bir hastalık bu. Eğer tedavi edilmeyecek olursa bebeklerin kaybına hayatta kalanlarda da nörolojik sekellere yol açıyor. Bu yapılan tedavi sekel açısında da hayatta kalma açısında da çok büyük fayda sağlıyor” dedi.

"İKİZLERİMİZ BİRBİRİNDEN KAN ÇALIYORDU"

İkizlerin annesi Sema Oğul, “23 haftalıkken ikizlerimiz birbirinden kan çalıyorlardı. Sağ olsun İnanç Bey bize bu konuda yardımcı oldu, aradaki damarlar yakıldı. Birinin suyu az birinin suyu fazlaydı. Birinin kanı az birinin kanı çoktu. Her hafta burada muayenemizi olduk. Başarılı bir hamilelik geçirdik. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizimle çok ilgilendiler, ameliyatımız da çok başarılıydı” şeklinde konuştu.

YÜZDE 40 ŞANS, İKİZLERİ HAYATA BAĞLADI

23 haftalıkken çocuklarının kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen İkizlerin babası Şahin Oğul, “Hocalarımız yüzde 40 şansımızın olduğunu bu ameliyatı olup çocuklarımızın yaşayabileceğini söylediler. İkizden ikize kan çalma işleminin kötü olduğunu söylediler. Gebeliği sonlandırmak zorundayız veyahut şansımızı deneyerek tedavimizi uygulamak zorundayız dedi. Denedik oldu, Allah razı olsun tüm emeği geçen hocalarımızdan. Diğer ailelerimize de tavsiye ederim. Tanışmadan sormadan gebeliği sonlandırmasınlar yüzde 40 da olsa bir şans. İkisi de kucağımızda herhangi bir sıkıntıları yok sağlıklı bir şekilde. Allah olmayanlara da nasip etsin” ifadelerini kullandı.

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