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İkizdere Çayı’nda yatak temizleme çalışmaları devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 20.04.2020 13:59 | Son Güncelleme

DSİ 21.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü taşkın koruma faaliyetleri kapsamında İncirliova İkizdere Çayı’nda yatak temizleme çalışmalarına devam ediyor.
Aydın’ın İncirliova ilçesi Dereağzı, Gerenkova, Acarlar ve Yazıdere Mahalleri’nden geçerek Menderes Nehrine akan İkizdere Çayı’nda çalışmalar devam ediyor. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından İkizdere Çayı’nda yatak temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler tarafından akarsu yatağı iş makineleri ile temizleniyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tarım arazileri taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği temin edilecek.

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