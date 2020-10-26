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İkna çalışmaları sonucu teslim olan terörist Iğdır’a getirildi

IĞDIR HABERLERİ  | 26.10.2020 23:40 | Son Güncelleme

İkna çalışmaları sonucu Suriye’de terör örgütünden kaçarak teslim olan kadın terörist, Iğdır’a getirildi.Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Suriye’de faaliyet gösteren bir kadın terörist örgütten kaçarak, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

İkna çalışmaları sonucu Suriye’de terör örgütünden kaçarak teslim olan kadın terörist, Iğdır’a getirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Suriye’de faaliyet gösteren bir kadın terörist örgütten kaçarak, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan terörist Iğdır’a getirildi. Terörist hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

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Iğdır Namaz Vakitleri 27 Ekim Salı

İmsak
04:56
Sabah
06:20
Öğle
11:53
İkindi
14:47
Akşam
17:15
Yatsı
18:34
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