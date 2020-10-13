İkra Koleji, Hatay anısına fidanları toprakla buluşturdu

Adıyaman İkra Koleji, Hatay’da yakılan ormanlar anısına okul bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu.

Hatay’da terör örgütü mensupları tarafından yakıldığı iddia edilen ormanlar anısına Adıyaman İkra Koleji anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okul öğretmen ve idarecileri “Hatay’a can, binlerce fidan” sloganıyla temsili olarak fidan dikti. Fidanlar, eğitimciler tarafından okul bahçesinde toprakla buluşturuldu.

İkra Koleji Kurucu Müdürü Süleyman Toprak, Hatay’da yakılan ormanların insanlıkla bağdaşmayacağını dile getirerek, “Hatay’da çeşitli bölgelerde günlerce süren orman yangınları, yerleşim yerlerini de içine aldı. Büyük bir mücadele sonrası söndürülen bu yangınların çıkmasına sebep olanlar mutlaka hukuk önünde hesap vermeli ve gereken cezayı almalıdır. Bizlerde okul olarak, sosyal duyarlılık olmak adına böyle bir etkinliğe imza attık. Hatay’da yakılan her bir fidanın karşılığında ülkemizin çeşitli yerlerinde fidanlar toprakla buluşmalı. Bizlerde ilk fidanları toprakla buluşturduk. Bundan sonra da Hatay anısına yeni fidanları dikeceğiz” diye konuştu.



