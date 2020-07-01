YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. İkra Nur Tirsi'nin cenazesi toprağa verildi

İkra Nur Tirsi'nin cenazesi toprağa verildi

GİRESUN HABERLERİ  | 01.07.2020 16:14 | Son Güncelleme

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedine ulaşılan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cenazesi, İcilli köyünde defnedildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedine ulaşılan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cenazesi toprağa verildi.

Trabzon Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Bulancak Devlet Hastanesine getirilerek yakınlarına teslim edilen Tirsi'nin cenazesi, ilk olarak evine, ardından İcilli Köyü Camisi'ne götürüldü.

Tirsi'nin babası Serdar ve annesi Nazlı Tirsi bu sırada gözyaşı döktü. Cenazeye katılan Giresun Valisi Enver Ünlü, baba Serdar Tirsi'yi teskin etti.

7 yaşındaki İkra Nur'un cenazesi, öğleden sonra İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Tirsi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar ve vatandaşlar katıldı.

Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran saat 14.00 sıralarında, kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıktaki İncirli mevkisinde dere içerisinde bulunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Giresun Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
02:52
Sabah
04:51
Öğle
12:35
İkindi
16:35
Akşam
20:09
Yatsı
21:59

Giresun Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Feridunoğlu Eczanesi
Merkez
Tuğçe Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Dereli
Işık Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Aytuğ Eczanesi
Gorele
Güce Eczanesi
Guce
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kaybolan 7 yaşındaki İkranur’u arama çalışmaları sürüyor

Kaybolan 7 yaşındaki İkranur’u arama çalışmaları sürüyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Belediyenin döktüğü beton yolu elinde kazma ile böyle zarar verdi

Belediyenin döktüğü beton yolu elinde kazma ile böyle zarar verdi

Bulancak’ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı

Bulancak’ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.