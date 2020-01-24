YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. İl Anne Sütü Komitesi yılın ilk toplantısını yaptı

İl Anne Sütü Komitesi yılın ilk toplantısını yaptı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 24.01.2020 15:53 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Anne Sütü Komitesi, İl Sağlık Müdürü Uzm.

İl Anne Sütü Komitesi yılın ilk toplantısını yaptı

Afyonkarahisar İl Anne Sütü Komitesi, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz başkanlığında 2020 yılı ilk toplantısını yaptı.
Toplantıda 2019 yılında anne sütünün teşviki ve emzirmenin özendirilmesi için il genelinde nelerin yapıldığı, yapılanların yeterliliği konularını kapsayan bir brifing sunuldu. 2020 yılında neler yapılabileceği konusu istişare edilerek, komite kararları kaleme alındı. Komite Başkanı İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, toplantıya katılan komite üyelerine ve çalışmaların yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Toplantıda yapılan açıklamalarda şu konulara yer verildi;
“Bütün bebekler ve çocuklar, sağlıklı olmak ve sağlığını korumak için yeterince beslenme hakkına sahiptir. Emzirme ise bebeklere ve çocuklara bu hakkı sağlayan en ideal yöntemdir. Hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak Bakanlığımızca 1991 yılından beri ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ yürütülmektedir. Program kapsamında il genelinde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.”

İl Anne Sütü Komitesi yılın ilk toplantısını yaptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Bağ evi hırsızları yakalandıBağ evi hırsızları yakalandı
Yaban hayvanları için Emirdağları’na yem bırakıldıYaban hayvanları için Emirdağları’na yem bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’ya Bakan Soylu’dan doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’ya Bakan Soylu’dan doğum günü sürprizi

Baktır ailesinin acı günü

Baktır ailesinin acı günü

5 madalya ile dönen ANADOSK, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

5 madalya ile dönen ANADOSK, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçına hazır

Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçına hazır

Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:15
İkindi
15:53
Akşam
18:16
Yatsı
19:36

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Ece Eczanesi
Merkez
Flora Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
Akçin Eczanesi
Dinar
Cihan Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vücudunda yanık oluşan öğrencinin babası konuştu

Vücudunda yanık oluşan öğrencinin babası konuştu

Afjet Afyonspor ara transfer dönemine hızlı başladı

Afjet Afyonspor ara transfer dönemine hızlı başladı

Hsyk Üyelerinden Bolvadin Adliyesi'ne Ziyaret

Hsyk Üyelerinden Bolvadin Adliyesi'ne Ziyaret

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

Hamm Kentinin Adı, Afyonkarahisar'da Bulvara Verildi

Hamm Kentinin Adı, Afyonkarahisar'da Bulvara Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.