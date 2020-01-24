İl Anne Sütü Komitesi yılın ilk toplantısını yaptı

Afyonkarahisar İl Anne Sütü Komitesi, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz başkanlığında 2020 yılı ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda 2019 yılında anne sütünün teşviki ve emzirmenin özendirilmesi için il genelinde nelerin yapıldığı, yapılanların yeterliliği konularını kapsayan bir brifing sunuldu. 2020 yılında neler yapılabileceği konusu istişare edilerek, komite kararları kaleme alındı. Komite Başkanı İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, toplantıya katılan komite üyelerine ve çalışmaların yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Toplantıda yapılan açıklamalarda şu konulara yer verildi;

“Bütün bebekler ve çocuklar, sağlıklı olmak ve sağlığını korumak için yeterince beslenme hakkına sahiptir. Emzirme ise bebeklere ve çocuklara bu hakkı sağlayan en ideal yöntemdir. Hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak Bakanlığımızca 1991 yılından beri ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ yürütülmektedir. Program kapsamında il genelinde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.”



