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İl Av Komisyonu Toplantısı Yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.02.2020 16:50 | Son Güncelleme

2020-2021 yılı İl Av Komisyon Toplantısı Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç başkanlığında, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla gerçekleşen toplantıya İl Jandarma Komutanlığı, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Çevre Dostları Derneği ve Avcı Dernek Başkanlarını katılım sağlayarak, Merkez Av Komisyonunda değerlendirilmek üzere toplantı gündem maddeleri ile ilgili görüş ve önerilerini belirtti.Toplantının ana gündemini oluşturan “avlanılmasına izin verilen av hayvanları, koruma altına alınan av hayvanları, avlatılması talep edilen türler ve av hayvanlarının tabii ortamlarda çoğalmalarını sağlamak maksadıyla avlanmanın yasaklanacağı sahalar” gibi konular görüşülerek karara bağlandı.

2020-2021 yılı İl Av Komisyon Toplantısı Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç başkanlığında, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.
Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla gerçekleşen toplantıya İl Jandarma Komutanlığı, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Çevre Dostları Derneği ve Avcı Dernek Başkanlarını katılım sağlayarak, Merkez Av Komisyonunda değerlendirilmek üzere toplantı gündem maddeleri ile ilgili görüş ve önerilerini belirtti.
Toplantının ana gündemini oluşturan “avlanılmasına izin verilen av hayvanları, koruma altına alınan av hayvanları, avlatılması talep edilen türler ve av hayvanlarının tabii ortamlarda çoğalmalarını sağlamak maksadıyla avlanmanın yasaklanacağı sahalar” gibi konular görüşülerek karara bağlandı.

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