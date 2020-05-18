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İl Başkanı Altınöz’den 19 Mayıs kutlama mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 18.05.2020 13:39 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.İl Başkanı Altınöz, mesajında, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919’da Türk milletinin, kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, millet için bağımsızlığın müjdecisi olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen eşsiz mücadelenin, Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlandığını ifade eden Altınöz, şunları kaydetti:"Vatanımıza ve bayrağımıza yönelen tehditleri milletimizin canı pahasına bertaraf ettiği istiklal mücadelemiz, bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele veren başka milletlere de örnek olmuştur.

İl Başkanı Altınöz’den 19 Mayıs kutlama mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
İl Başkanı Altınöz, mesajında, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919’da Türk milletinin, kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.
Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, millet için bağımsızlığın müjdecisi olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen eşsiz mücadelenin, Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlandığını ifade eden Altınöz, şunları kaydetti:
"Vatanımıza ve bayrağımıza yönelen tehditleri milletimizin canı pahasına bertaraf ettiği istiklal mücadelemiz, bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele veren başka milletlere de örnek olmuştur. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. İstiklal şuuruyla yetişen gençlerimiz, tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları, her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları sayesinde, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımada temel unsur konumundadırlar. Bizler, gençlerimize siyasette ve devlet yönetiminde de duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi olarak ülkemizde seçilme yaşını da 18’e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı’mızı zafere ulaştıran irade, kararlılık ve inancı, gençlerimizin aynen muhafaza ettiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bizler, tüm imkanlarımızla kendilerine destek verdiğimiz gençlerimizin, ecdat yadigarı olan bu aziz vatanımızı en iyi biçimde koruyacaklarına, istiklal ve istikbalimize gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına inanıyoruz. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyor, tüm gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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