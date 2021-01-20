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İl Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı yapıldı

20.01.2021 16:42 | Son Güncelleme:
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İl Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı yapıldı

Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesine göre kurulan İl Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik Brifing Salonunda video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, 17 ilçe kaymakamı, belediye başkanları, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, AB Projeler ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ural Sevener, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.Kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası fonlardan daha etkin yararlanılabilmesi amacıyla oluşturulan İl Danışma Kurulu Toplantısının açılış konuşmasını yapan Vali Karadeniz, “Daha önce yayınlanmış olan yönerge doğrultusunda yapılacak faaliyetler ile ilgili genel prensipleri bugünkü toplantımızda konuşacağız.

Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesine göre kurulan İl Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Brifing Salonunda video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, 17 ilçe kaymakamı, belediye başkanları, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, AB Projeler ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ural Sevener, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.
Kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası fonlardan daha etkin yararlanılabilmesi amacıyla oluşturulan İl Danışma Kurulu Toplantısının açılış konuşmasını yapan Vali Karadeniz, “Daha önce yayınlanmış olan yönerge doğrultusunda yapılacak faaliyetler ile ilgili genel prensipleri bugünkü toplantımızda konuşacağız. İlimizin her köşesinin, köyünün, mahallesinin gelişmesi açısından oluşturulan projelerin ve bu projelerin uygulanmasının önemi elbette çok büyük. Ancak birbirinden kopuk yapılan çalışmalar çoğu zaman istenilen ölçüde fayda sağlayamayabiliyor. Bunun için de ortak ve koordineli bir şekilde çalışmamız gerekiyor” dedi.
Tüm birimlerin birbirlerine yardımcı olacak şekilde çalışmalarının gerçekleştirilen faaliyetlerde daha fazla fayda sağlayacağını ifade eden Vali Karadeniz, “İl Danışma Kurulumuzda ortak hedeflerin belirlenmesi, geliştirilmesi bunlarla ilgili ortak projeler üretilmesi bu projelere finansman sağlanması ve uygulamaya konulması açısından önemli bir platform olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili bazı yeni çalışmalarımızı arkadaşlarımız sürdürüyorlar. İnşallah pandemi süreci sonrasında bu çalışmaları yüz yüze uygulama şansımız olacaktır” şeklinde konuştu.
Toplantıda Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yapılan sunum sonrası ortak hedeflerin belirlenmesi ve geliştirilmesi konuları görüşüldü.

İl Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı yapıldı

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