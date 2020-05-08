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İl : "Devletimizin yaptığı yardımlar esnafa can suyu oldu"

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.05.2020 09:32 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Eyüp İl pandemi sürecinde devletin küçük esnafa yaptığı desteklerin can suyu niteliğinde olduğunu ifade etti.Bandırma Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Eyüp İl salgın sürecine esnaflar olarak hazırlıksız yakalandıklarını ifade ederek, "Atlatmaya çalışıyoruz ama Haziran - Temmuz aylarından korkumuz var" dedi.Başkan İl, Devletin esnafa yönelik yaptığı vergi ve SGK ertelemesi, can suyu kredileri gibi bir çok katkının önemli olduğunu ve esnaf için can suyu niteliğinde olduğunu ifade ederek, "Devletimize teşekkür ediyoruz.

İl : "Devletimizin yaptığı yardımlar esnafa can suyu oldu"

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Eyüp İl pandemi sürecinde devletin küçük esnafa yaptığı desteklerin can suyu niteliğinde olduğunu ifade etti.
Bandırma Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Eyüp İl salgın sürecine esnaflar olarak hazırlıksız yakalandıklarını ifade ederek, "Atlatmaya çalışıyoruz ama Haziran - Temmuz aylarından korkumuz var" dedi.
Başkan İl, Devletin esnafa yönelik yaptığı vergi ve SGK ertelemesi, can suyu kredileri gibi bir çok katkının önemli olduğunu ve esnaf için can suyu niteliğinde olduğunu ifade ederek, "Devletimize teşekkür ediyoruz. Desteklerin bir müddet daha devamını talep ediyoruz. Özellikle Haziran ve Temmuz aylarında çekincemiz korkumuz var. Dükkanlar açılsa bile normalleşme denilen süreç ne kadar sürer, piyasalar buna ne kadar süreçte adapte olur bilemiyoruz" dedi.
"Üyelerimizle irtibatımızı hiç koparmadık"
Sokağa kısıtlama uygulamasının olduğu günlerde üyelerine Kaymakamlıktan izin alarak işlerine gitmelerini ve özellikle acil elektrik arızalarını müdahale edebilmelerine imkan sağladıklarını belirten Bandırma Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Eyüp İl, "Korona virüs sürecinde üyelerimizle irtibatımızı hiç koparmadık. İhtiyacı olan üyelerimizin bilgilerini Büyükşehir Belediyesi’ne verdik ve gelen yardım paketlerini üyelerimize ulaştırdık. Maske dağıtımlarımızı Esnaf Odaları Birliği vasıtasıyla gerçekleştirdik" dedi.
"Sürecin sonunda devlet yapılandırma hakkı tanımalı"
Bandırma Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Eyüp İl korona virüs sürecinde devletin esnaflara yaptığı ve yapacağı her türlü desteğin kendileri için can suyu olacağını ifade ederek, "Korona virüs süreci atlatıldıktan sonra önemli olan ertelenen vergi ve SGK gibi borçların nasıl ödeneceğidir. Esnaf normal olarak zorlandığı ya da hiç ödeme yapamadığı bir ortamda bir de bu ertelenen borçların da üstüne binmesi ile zorlanacaktır. Devletimizin burada yapması gerek uzun vadeli bir yapılandırma hamlesi ile devlete olan tüm borçların 36-48-60 ay gibi uzun vadelere yayılarak hem tahsilatın yapılabilmesi hem de esnafın borcunu zorlanmadan ödeyebilmesidir" dedi.

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