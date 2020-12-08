İl Genel Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı

İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Yalçın başkanlığında Aralık ayı son toplantısı yapıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Aralık ayı toplantısıyla birlikte 2020 yılı görüşmeleri tamamladı. Meclis gündeminde bulunan Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına il genel meclisi üyelerinden 2 kişinin seçimi yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğüne Suriye görev gücü kapsamında 2 araç alınmasının kararlaştırıldığı Meclis toplantısında Musabeyli ilçesine bağlı Hasancali köyünde yapılacak olan Sanayi sitesi için arsalar üzerinde imar tadilatı yapılmasını Yavuzlu köyünde 1502 No’lu parselin imar planın değiştirilmesine karar verildi.



