İl Genel Meclisi eylül ayı toplantıları sone erdi

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi eylül ayı toplantılarının son birleşimi Burhanettin Çoban Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda İl Özel İdaresine ait bir kamyonun Şırnak’ın Uludere Belediyesine hibe edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

İl Genel Meclis Toplantısında ihtisas komisyonlarından gelen raporlarda Emirdağ ilçesine bağlı Karaağaç köyü ile Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi köylerindeki imar plan değişikliği talebi komisyonlardan gelen uygundur görüşü üzerine oy birliği ile kabul edildi. Diğer bir komisyon kararında ise Emirdağ ilçesine bağlı Özkan köyü ile Yukarıpiribeyli köyü arasındaki yolun stabilize yapılması işinin dairesince yapılmasına karar verildi.

Son komisyon raporunda ise İl Özel İdaresine ait olan ve kullanılmayan kamyonların ilçelere dağıtılması yönünde gelen talep görüşüldü. Bir kamyonet ile 5 kamyonunun talep gelen beldelere verilmesi, 2000 model bir kamyonun ise Afyonkarahisar’ın kardeş şehri olan Şırnak’ın Uludere ilçe belediyesine hibe edilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

Toplantı 5 Ekimde yapılmasının kararlaştırılmasının ardından sona erdi.



