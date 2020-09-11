YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. İl Genel Meclisi eylül ayı toplantıları sone erdi

İl Genel Meclisi eylül ayı toplantıları sone erdi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 11.09.2020 16:11 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi eylül ayı toplantılarının son birleşimi Burhanettin Çoban Başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi eylül ayı toplantıları sone erdi

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi eylül ayı toplantılarının son birleşimi Burhanettin Çoban Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda İl Özel İdaresine ait bir kamyonun Şırnak’ın Uludere Belediyesine hibe edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
İl Genel Meclis Toplantısında ihtisas komisyonlarından gelen raporlarda Emirdağ ilçesine bağlı Karaağaç köyü ile Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi köylerindeki imar plan değişikliği talebi komisyonlardan gelen uygundur görüşü üzerine oy birliği ile kabul edildi. Diğer bir komisyon kararında ise Emirdağ ilçesine bağlı Özkan köyü ile Yukarıpiribeyli köyü arasındaki yolun stabilize yapılması işinin dairesince yapılmasına karar verildi.
Son komisyon raporunda ise İl Özel İdaresine ait olan ve kullanılmayan kamyonların ilçelere dağıtılması yönünde gelen talep görüşüldü. Bir kamyonet ile 5 kamyonunun talep gelen beldelere verilmesi, 2000 model bir kamyonun ise Afyonkarahisar’ın kardeş şehri olan Şırnak’ın Uludere ilçe belediyesine hibe edilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.
Toplantı 5 Ekimde yapılmasının kararlaştırılmasının ardından sona erdi.

İl Genel Meclisi eylül ayı toplantıları sone erdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonuna girdi
Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonuna girdi

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
05:05
Sabah
06:29
Öğle
12:59
İkindi
16:33
Akşam
19:20
Yatsı
20:39

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Kumru Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Sevgı Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Derman Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
7 kentten 350 genç Afyonkarahisar’ı gezdi
7 kentten 350 genç Afyonkarahisar’ı gezdi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Köy muhtarı düğünde Korona tedbirlerine uyulması için bakın ne yaptı?
Köy muhtarı düğünde Korona tedbirlerine uyulması için bakın ne yaptı?
Ustasından sucuk tarifi
Ustasından sucuk tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.