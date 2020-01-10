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  4. İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantıları sona erdi

İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantıları sona erdi

SİVAS HABERLERİ  | 10.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

Sivas İl Genel Meclisi 2020 yılı Ocak ayı toplantıları sona erdi.

Sivas İl Genel Meclisi 2020 yılı Ocak ayı toplantıları sona erdi. Hafta boyunca devam eden toplantılar, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş ve Birinci Başkan Vekili Fikret Doğruyol başkanlıklarında gerçekleştirildi.
Oturumlarda meclis üyeleri tarafından birçok gündem maddesi masaya yatırıldı. İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetlenmesi için Denetim Komisyonunun oluşturulduğu Ocak ayı toplantılarında Zara İlçesi Belentarla köyü, İkideğirmen köyü, Müslümabat köyü ve Alibaz mezrası ile Yıldızeli İlçesi Çubuk köyüne içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla memba tahsisi yapılmasına karar verildi.
İmar planları onaylandı
İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köy yollarına ilişkin 2019 yıl sonu envanter bilgilerinin onaylandığı Ocak ayı oturumlarında Yıldızeli İlçesi Yavu Köyü Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan kayıtlı taşınmazlar üzerine konut ve ticari alan amaçlı hazırlanan imar planları uygun görülerek onaylandı.
İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarında; Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna, Gençlik ve Spor Komisyonuna, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Plan ve Bütçe Komisyonuna, Çevre ve Sağlık Komisyonuna, Tarım ve Orman Komisyonuna, Hukuk Komisyonuna, İçişleri Komisyonuna, Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonuna havale edilen konuları görüşerek karara bağladı.
Yerel parlamento, 3 Şubat Pazartesi günü saat 11.00’da toplanmak üzere oturumlarına ara verdi.

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