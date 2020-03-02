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İl Genel Meclisi Özel Oturumla Toplandı

SİVAS HABERLERİ  | 02.03.2020 13:17 | Son Güncelleme

Sivas İl Genel Meclisi, Bahar Pınarı Operasyonu dolayısı ile özel oturumla toplandı.İl Özel İdare İl Genel Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, meclis üyeleri ve gaziler katıldı.

Sivas İl Genel Meclisi, Bahar Pınarı Operasyonu dolayısı ile özel oturumla toplandı.
İl Özel İdare İl Genel Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, meclis üyeleri ve gaziler katıldı. Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunularak açılan oturumda İstiklal Marşı okundu. Tüm sandalyelere Türk bayrağı bırakıldı. Toplantının yapıldığı salonda bayraklarla süslendi.
Toplantıda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, tarihin adeta yeniden yazıldığını belirtip, “Son zamanlarda çok büyük badireler atlatıldığını ifade ederek sözlerine başlayan Vali Salih Ayhan ise “Türkiye bugünü ve yarını için çok büyük mücadele içinde. Bu manada çok güzel birlikteliğimiz söz konusu. Tarih, adeta yeniden yazılıyor. 20-30 yıl sonra çocuklarımız, torunlarımız bu mücadeleyi bu gayreti gösteren kahramanların destanlarını okuyacak. Diyarbakır için, Hatay için, Gaziantep için, Sivas için oradayız. ‘Biz niçin oradayız?’ sorusunu artık sormamamız lazım. Biz bu topraklar, evlatlarımız ve geleceğimiz için oradayız. Türk milletinin vazifesi ve sorumluluğu çok fazla. Bu şanlı devlet, bin yıldır mazlumun yanında zalimin her daim tepesinde olmuştur. Türk milleti; ebet-müddet meselesi üzerine canını, kanını feda eden bir millet. Şehitlik için şarkılar, marşlar söyleyerek giden bir milletiz” ifadelerini kullandı.

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