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İl Genel Meclisi toplantıları sona erdi

SİVAS HABERLERİ  | 09.10.2020 17:21 | Son Güncelleme

Sivas İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen 5.

Sivas İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen 5. oturumla sona erdi. İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş koordinesinde gerçekleştirilen toplantılarda birçok gündem maddesi, il genel meclisi üyeleri tarafından görüşüldü.
Toplantılarda; İl Özel İdaresi 2020 yılı bütçesinin ihtiyaç duyulan tertipleri arasında ödenek aktarımı yapılmasına, İl Özel İdaresi Köyyolları Yol Ağı Komisyonunca köy yolarına ilişkin olarak hazırlanan raporun kabulüne ve raporda belirtildiği üzere uygulama yapılmasına karar verildi.
Son oturuma konuk olarak katılan Genel Sekreter Vekili Mevlüt Soysal meclis üyeleri tarafından yöneltilen soruları cevapladı. Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Burak Caner ise Yol İnceleme Komisyonu tarafından meclise sunulan yapım ve onarılması gerekli olan yol hatları hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.
Ekim ayı meclis toplantıları, grup başkanları ve meclis üyelerinin dilek ve temennileri ile sona erdi.

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