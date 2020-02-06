İl Genel Meclisi’nde Tirebolu çayına coğrafi işaret istendi

İl Genel Meclisi Tirebolu İl Genel Meclisi üyesi Ömer Cebeci, Tirebolu ilçesi ve komşu ilçelerinde yetişen çayın coğrafi işaret alınması yönünde ilgili kurum ve kuruluşlara çağrıda bulundu.

İl Genel Meclisi’nde gündem dışı konuşma yapan Tirebolu CHP İl Genel Meclisi Üyesi Cebeci, “Tirebolu ve yöresinde yetişen çayı aroması ve kalitesi diğer illerde yetişen çaylardan ayırmaktadır. Bu ayrıcalığı nedeniyle Türkiye’de en fazla tercih edilen ve hatta yetiştiği ilçenin adıyla anılan bir marka haline gelmiştir. Tirebolu çayı Türk halkının damak tadıyla beğenisini kazanmıştır Türkiye’de bir çok işletmeler firmalar aroması ve kalitesinden dolayı Tirebolu çayını tercih etmektedir. Tirebolu yöresi çayı ilimizin ve ilçemizin bir markası olmuştur. Bu markamıza sahip çıkma adına Tirebolu yöresinin çayının Türkiye’nin en kaliteli çayı olarak coğrafi işaretlemenin yapılması için İl Tarım Müdürlüğü, Ticaret Odası ve ilgili diğer meslek kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Bu doğrultuda İl Genel Meclisi olarak bizler de üzerimize düşeni yaparak ilimize katma değer sağlayacak coğrafi işaretleme konusunda çalışma yapılmasını öneriyorum” dedi.



