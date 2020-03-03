YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. İl Genel Meclisinden birlik beraberlik mesajı

İl Genel Meclisinden birlik beraberlik mesajı

KİLİS HABERLERİ  | 03.03.2020 16:54 | Son Güncelleme

Kilis İl Genel Meclisi idlib’de rejim saldırısı sonucu 34 askerin hayatını kaybetmesi üzerine birlik beraberlik mesajı yayımladı.İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, mesajında vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerin ruhları şad olması temennisinde bulundu.

İl Genel Meclisinden birlik beraberlik mesajı

Kilis İl Genel Meclisi idlib’de rejim saldırısı sonucu 34 askerin hayatını kaybetmesi üzerine birlik beraberlik mesajı yayımladı.
İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, mesajında vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerin ruhları şad olması temennisinde bulundu. Yalçın’ın mesajında, "Rabbim şehitlerimizin yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar versin. Rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı asla kabul edilemez. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez.Türk devleti ve ordusu bugüne kadar ‘Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış pınarı’ harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. ‘Acımasız ve menfur saldırının sahipleri yaptıklarının bedelini ödeyecektir’ Bahar Kalkanı harekatıyla ödemeye başlamıştır. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. İl Genel Meclisi Olarak, Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kilis Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:34
Sabah
06:52
Öğle
12:48
İkindi
16:02
Akşam
18:35
Yatsı
19:48

Kilis Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Ali Malham Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon

Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon

Vali Soytürk şahit ailelerini yalnız bırakmıyor

Vali Soytürk şahit ailelerini yalnız bırakmıyor

Aşırı soğuklar su sayaçları zarar veriyor

Aşırı soğuklar su sayaçları zarar veriyor

Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan İçin Mevlit Okutuldu

Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan İçin Mevlit Okutuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.