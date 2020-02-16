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İl genelinde genel tarama başlatıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 16.02.2020 17:08 | Son Güncelleme

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi yeni öğrencilerini arıyor.

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi yeni öğrencilerini arıyor. İl genelinde ilkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik yapılan tablet üzerinden genel taramalara 6 bin 835 öğrenci katılım sağlayacak.
Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci tanılama süreci başladı. İl genelinde ilkokulu 1, 2, ve 3’üncü sınıflara devam eden ve sınıf öğretmenlerince aday gösterilen 6 bin 835 öğrenci tablet üzerinden yapılan genel tarama uygulama sınavına tabi tutuldu. İl genelinde cumartesi ve Pazar günleri belirlenen okullarda 6 oturum şeklinde yapılacak. 22 Mart tarihine kadar sürecek sınavlar sonrasında ilk aşamayı geçen öğrenciler ikinci aşamada yine sınıf öğretmenlerinin önerdikleri alanlarda yetenek sınavlarına IQ testlerine tabi tutulacak. Bu sınavlarda da başarılı olacak öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim görmeye hak kazanacak.

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