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İl Göç İdaresi Müdürlüğünden Vali Ayyıldız’a hayırlı olsun ziyareti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.06.2020 15:08 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekibi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir Valiliği görevine atanan Vali Erol Ayyıldız’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Edilen ziyarette İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız ve ilgili ziyarette bulunan İkamet Grup Başkanı Murat Aslan, Uluslararası Koruma Grup Başkanı Muhammed İzmir, Yönetim Destek Grubu Başkanı Nazan Özkan, Uyum İletişim Grup Başkanı Anıl Arslan katıdlı.İlgili ziyaretin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Vali Erol Ayyıldız’a, göçün sembolü olan kırlangıç kuş motifli hediye Vali Yardımcısı Alper Balcı tarafından takdim edildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünden Vali Ayyıldız’a hayırlı olsun ziyareti

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekibi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir Valiliği görevine atanan Vali Erol Ayyıldız’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Edilen ziyarette İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız ve ilgili ziyarette bulunan İkamet Grup Başkanı Murat Aslan, Uluslararası Koruma Grup Başkanı Muhammed İzmir, Yönetim Destek Grubu Başkanı Nazan Özkan, Uyum İletişim Grup Başkanı Anıl Arslan katıdlı.
İlgili ziyaretin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Vali Erol Ayyıldız’a, göçün sembolü olan kırlangıç kuş motifli hediye Vali Yardımcısı Alper Balcı tarafından takdim edildi.

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