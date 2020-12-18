İl Göç İdaresi Müdürü Dorkaç’tan ‘Uluslararası Göçmenler Günü’ mesajı

Karabük İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, 18 Aralık ‘Uluslararası Göçmenler Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dorkaç mesajında, dünya çapında göçmen haklarının tanıması ve göçmenlerin yaşadıkları sorunlar konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenerek 2000 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun ve aynı yıl içerisinde Paris’de gerçekleştirilen UNESCO Yürütme Kurulunun aldığı karar gereği 18 Aralık’ın Uluslararası Göçmenler Günü olarak ilan edildiğini hatırlattı.

“Anadolu, mazisinden gelen sevgi ve merhamet çizgisini yüzlerce medeniyetle yoğurmuş necip bir milletten oluşmaktadır” diyen Dorkaç, “Bizler de bugün yaptığımız çalışmalarla her bir göçmenin yanında olarak, mazimize olan ahde vefamızı bir nevi yerine getiriyoruz. Bunu yaparken de onur ve gurur duyuyoruz. Bugün Karabük ilimizde Azerbaycan’dan Çad’a, Kosova’dan Mısır’a kadar birçok kültürden uluslararası öğrencilerle beraber olmakla birlikte Uluslararası Korumada bulunan Afganistan, Irak ve İran uyruklu yabancıların yanı sıra Geçici Koruma statüsünde bulunan Suriye uyruklu yabancılardan oluşan birçok mozaiğin yapı taşlarını huzur ve güven içinde ilimizde bulunduruyoruz. Farklılıkları zenginlik olarak gören ve ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla her bir millete gönül açan bir milletin evladı olarak, tüm göçmenlerin Uluslararası Göçmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

