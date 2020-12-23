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İl Göç Kurulu toplantısı Vali Gürel başkanlığında yapıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 23.12.2020 18:01 | Son Güncelleme

Karabük’teki kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, ticaret odası, sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin katılımıyla düzenlenen ve uyum faaliyetlerinin planlanıp yürütüldüğü İl Göç Kurulu toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen İl Göç Kurulu toplantısına Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Karatepe, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.Toplantıda İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç tarafından, Göç Tanımı, YİMER 157 (Yabancılar İletişim Merkezi), Karabük’te ikamet etmekte olan Uluslararası Koruma, Geçici Koruma ve İkamet İzni sahibi misafirlere dair istatistikler, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan düzensiz göçmen istatistikleri, ildeki kurumların misafirlere yönelik olarak verdikleri hizmetlere ait istatistikler ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün misafirlere yönelik olarak yapmış olduğu uyum faaliyetlerini içeren detaylı bir sunum yapıldı.Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve kurul üyelerinin uyum konusuna ilişkin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Karabük’teki kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, ticaret odası, sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin katılımıyla düzenlenen ve uyum faaliyetlerinin planlanıp yürütüldüğü İl Göç Kurulu toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen İl Göç Kurulu toplantısına Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Karatepe, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.
Toplantıda İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç tarafından, Göç Tanımı, YİMER 157 (Yabancılar İletişim Merkezi), Karabük’te ikamet etmekte olan Uluslararası Koruma, Geçici Koruma ve İkamet İzni sahibi misafirlere dair istatistikler, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan düzensiz göçmen istatistikleri, ildeki kurumların misafirlere yönelik olarak verdikleri hizmetlere ait istatistikler ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün misafirlere yönelik olarak yapmış olduğu uyum faaliyetlerini içeren detaylı bir sunum yapıldı.
Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve kurul üyelerinin uyum konusuna ilişkin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

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