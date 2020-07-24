İl istihdam toplantısı yapıldı

Adıyaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 yılı üçüncü toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında yapıldı.

İstihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi amacıyla Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 yılı üçüncü toplantısı yapıldı.

Adıyaman’ın işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, istihdam konularında etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla Valilik toplantı salonunda toplantı düzenlendi. Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Reşit Bilgin, Çalışma ve İş-Kur İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İşsizliğin giderilmesi, istihdamın artırılması, çalışma hayatındaki sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda bir sunum gerçekleştiren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen program ve projeler hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, “İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim programları kapsamında 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 102 Mesleki Eğitim Kurs Programı açılmış olup, bu programlara 696’sı erkek, 1.372’si kadın olmak üzere toplam 2.068 kişi katılmıştır. Ayrıca 327 adet İşbaşı Eğitim Programına 1.315’i erkek ve 937’si kadın olmak üzere toplam 2.252 kişi katılmıştır. 2020 yılı içerisinde toplamda 429 Mesleki Eğitim Kursu ve İşbaşı Eğitim Programı düzenlenmiş, bu programlardan 2.011’i erkek, 2.309’u kadın olmak üzere toplam 4.320 kişi faydalandırılarak kursiyerlerimize 2020 yılı Haziran ayı sonu itibariyle aktif İşgücü Hizmetleri kapsamında 44 Milyon 159 Bin Türk Lirası maddi destek sağlanmıştır. Engelli ve eski Hükümlülerin kendi işini kurmasına yönelik sunmuş oldukları projelerden 3’ünü kabul ederek hibe desteğinde bulunulmuştur. Yine Korona virüs (Covid-19) olarak adlandırılan salgın hastalık nedeniyle işverenlerimizce geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması sonucu 1.509 işverenimiz kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmuş, Haziran ayı sonu itibariyle 5.312 çalışana Kısa Çalışma Ödeneği desteğinde bulunulmuştur. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda 2020 yılı ikinci yarısında da işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir” diye konuştu.

