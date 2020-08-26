İl Jandarma Komutanı Atasoy’dan Eskişehir OSB’ye iade-i ziyaret

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’ye iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette, Yönetim Kurulu Üyeleri Riza Zeydan, Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çetin, Samet Özkaya ve Bölge Müdürü Erhan Tatar yer aldı. Ziyarete ilişkin Başkan Küpeli, Komutan Atasoy’a Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgiler verdi. Devam eden çalışmalara değinen Başkan Küpeli, “Eskişehir sanayimizin 25 yıllık hayalini gerçekleştirdiğimiz Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ana kampüs inşaatımızda sona geldik. Okulların açılacağı tarihte binamızı hizmete sokacağız. Bir diğer önemli yatırımız olan Yaşam Parkı’nda ise çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Yaşam Parkımız tamamlandığında bölgemiz, önemli bir sosyal donatı alanına kavuşmuş olacak” dedi.

Başkan Küpeli ayrıca yönetim olarak sanayicilerin beklenti ve taleplerini karşılamak için yönetim olarak yoğun gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi. Küpeli Albay Ercan Atasoy’un ziyaretinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek, Atasoy’a her zaman karşılıklı iş birliği içinde birlikte çalışmalar sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yeni görevine başlaması nedeniyle kendisine ziyarette bulunan Başkan Küpeli ve ekibini ziyaret eden Albay Ercan Atasoy ise, “Başkan Nadir Küpeli ve yönetim kurulunun, göreve başlamam dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı büyük mutluluk duydum. Bugün de ben iade-i ziyarette bulundum. Eskişehir’in güçlü bir sanayiye sahip olduğunu burada bir kere daha yakinen görmüş oldum. OSB’de yapılan işler ve projeler çok etkileyici, OSB yönetimi gerçekten önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Okul ve diğer yatırımlar tamamlandığında, Eskişehir sanayine çok büyük güç katacağını görüyorum” diye konuştu.

Komutan Atasoy, bundan sonraki süreçte Başkan Küpeli ve ekibiyle iş birliği içinde çalışacaklarını aktardı.

