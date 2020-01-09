YURTHABER
  4. İl Jandarma Komutanı Atasoy’dan İHA’ya ziyaret

İl Jandarma Komutanı Atasoy’dan İHA’ya ziyaret

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.01.2020 17:42 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı Adıyaman bürosunu ziyaret etti.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı’na ziyaret eden Albay Ercan Atasoy, basın ve jandarma arasındaki ilişkiler ile ilgili gazeteciler ile sohbet etti.

İl Jandarma Komutanı Atasoy’dan İHA’ya ziyaret

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı Adıyaman bürosunu ziyaret etti.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı’na ziyaret eden Albay Ercan Atasoy, basın ve jandarma arasındaki ilişkiler ile ilgili gazeteciler ile sohbet etti. İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabirleri Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir ile biraraya gelen Albay Atasoy, basın mensuplarının kamu ile halk arasında köprü görevi yaptığına işaret etti.
Basın mensuplarının önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Atasoy, Adıyaman’da görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Ahmet Arslantaş ise, kendilerini bu özel günde yalnız bırakmayan Albay Ercan Atasoy’a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

İl Jandarma Komutanı Atasoy’dan İHA’ya ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Belediye Başkanı Kılınç’tan barış pınarı şehitleri için başsağlığı mesajıBelediye Başkanı Kılınç’tan barış pınarı şehitleri için başsağlığı mesajı
Başkan Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladıBaşkan Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

GÜNCELLEME 2 - Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCELLEME 2 - Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

Adıyaman Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:39
İkindi
15:10
Akşam
17:32
Yatsı
18:53

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Beyza Eczanesi
Merkez
Güleş Eczanesi
Merkez
Kardeşler Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Kuzey Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.