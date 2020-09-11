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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden Korona virüs denetimi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.09.2020 16:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın talimatları ile Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın “Sağlık Hepimiz İçin" sloganı ile Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde genel denetim Korona virüs denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın talimatları ile Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın “Sağlık Hepimiz İçin" sloganı ile Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde genel denetim Korona virüs denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda; 225 iş yeri denetlendi, bin 322 şahıs sorgulandı ve bin 299 araç kontrol edildi. Sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 4 şahsa ise idari para cezası uygulandı. 49 araca 26 bin 585 lira idari para cezası kesilirken, 8 araç trafikten men edildi.

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