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İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

19.01.2021 16:47 | Son Güncelleme:
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2021 Yılı birinci il koordinasyon kurulu toplantısı Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında valilik konferans salonunda gerçekleştirildi.2020 yılı yatırım ve faaliyet programının değerlendirildiği toplantıda yatırımcı bölge müdürleri 2020 yılında yapılan yatırım ve çalışmaları online eşliğinde sunumunu yaparak, devam eden projelerin son durumu hakkında bilgiler verdi.

2021 Yılı birinci il koordinasyon kurulu toplantısı Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında valilik konferans salonunda gerçekleştirildi.
2020 yılı yatırım ve faaliyet programının değerlendirildiği toplantıda yatırımcı bölge müdürleri 2020 yılında yapılan yatırım ve çalışmaları online eşliğinde sunumunu yaparak, devam eden projelerin son durumu hakkında bilgiler verdi. Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında gerçekleşen toplantıya AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Halil İbrahim Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Çuhadar, “2020 Yılında, Adıyaman’da merkezi ve yerel yönetim olarak 29, kamu kurum ve kuruluşlarınca 312 proje uygulanmıştır. Bu projelerin toplam tutarı 7,9 milyar liradır. 2020 yılı programı 1.2 milyar lira olup, 2020 yılında yaklaşık 980 milyon lira harcama yapılmış ve yüzde 82.8’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Proje bedeli 7,8 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 914 milyon lira harcanmıştır, 2020 yılında ise 1,1 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 915 milyon lirası harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 85,3’dür. Belediyelerimizin ise programlarında bulunan 57 adet işin proje bedeli 140 milyon liradır. Bu işler için 2020 yılında 111 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve yıl sonu itibariyle 65,6 milyon lira harcama yapılarak yüzde 59’luk nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2020 yılında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 312 adet projenin 149 tanesi bitirilmiş, 73 proje devam etmekte, 86 proje ihale ve sözleşme aşamasında, 4 proje ise tasfiye edilmiştir. 2020 yılı yatırımlarının değerlendirildiği toplantımızın ve çalışmalarımızın ilimizin, ülkemizin yatırımlarına, ekonomisine, refahına katkı sağlamasını, 2021 yılının da yatırımlarımız açısından verimli bir yıl olarak geçmesini diliyorum” dedi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise 2021 yılı birinci il koordinasyon kurulu toplantısının Adıyaman’a hayırlı olmasını dileyerek, “Adıyaman’ın sorun ve ihtiyaçlarının konuşulduğu bu tür toplantılarımızı çok önemsiyorum. Bu toplantılarda aldığımız notları Ankara nezdinde takibini yapıyoruz. Sonuçta kaynakların geldiği yer Ankara’dır. İlimizden de sağlam projeler hayata geçirildiği sürece inşallah daha ciddi bir performans sağlamış oluruz” diye konuştu.
İl koordinasyon kurulu toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

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