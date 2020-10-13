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İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, okullarda pandemi tedbirlerini inceledi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.10.2020 17:25 | Son Güncelleme

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, 2020-2021 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitimin ikinci aşamasının başlaması dolayısıyla okullarda alınan pandemi tedbirlerini yerinde inceledi.Ziyaretlerinde korona virüs ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere alınan tüm tedbirleri inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, yüz yüze eğitimin ikinci aşaması hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, 2020-2021 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitimin ikinci aşamasının başlaması dolayısıyla okullarda alınan pandemi tedbirlerini yerinde inceledi.
Ziyaretlerinde korona virüs ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere alınan tüm tedbirleri inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, yüz yüze eğitimin ikinci aşaması hakkında bilgi aldı. Hüseyin Erçelebi Anadolu Lisesi, Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi, Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Metin Sönmez İlkokulu ziyaretlerinde sınıfları gezen İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Müdür Cırıt, “Öğrencilerimizin başarılı bir yıl geçirmesini temenni ediyor ve üniversite sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, öğrencilere maske, sosyal mesafe ve el hijyenine her zamankinden daha çok dikkat etmeleri gerektiğini de hatırlattı.
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bilişim, Elektrik-Elektronik, Radyo Televizyon Teknolojileri ile Gazetecilik alanlarını da ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, öğrencilerin atölyelerde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmalar hakkında öğrencilerle bir süre sohbet eden Cırıt, öğrencilere toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik eleman olabilmeleri için çok çalışmaları gerektiğini belirtti.
İl genelinde eğitim öğretimin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devam etmesi için tüm tedbirlerin titizlikle alındığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, 14 ilçemizde bulunan tüm okullarımızı yerinde ziyaret ederek burada görev yapan idareci ve öğretmenlerle bir araya gelmeyi önemsiyoruz” dedi.

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