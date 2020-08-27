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İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, seminerdeki öğretmenlerle buluştu

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.08.2020 09:01 | Son Güncelleme

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okulların açılması hazırlıkları çerçevesinde seminer çalışması yapan öğretmenlerle bir araya geldi.21 Eylül’de eğitim ve öğretim yılının başlamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, seminerdeki öğretmenlerle buluştu

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okulların açılması hazırlıkları çerçevesinde seminer çalışması yapan öğretmenlerle bir araya geldi.
21 Eylül’de eğitim ve öğretim yılının başlamasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kocasinan Osman Göksu İlkokulu’nda öğretmenler seminer çalışmalarına başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de, Osman Göksu İlkokulu’nda seminer çalışması yapan öğretmenleri ziyaret etti.
Okulun bahçesinde maske ve sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirilen ziyarette, Milli Eğitim Müdürü Ekinci seminer çalışmaları ve okuldaki diğer çalışmalarla ilgili olarak bilgiler aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, seminerdeki öğretmenlerle buluştu

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