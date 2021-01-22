İl Milli Eğitim Müdürü Gün’den 1. dönem karne mesajı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Tüm öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin neşeli, bol aktiviteli bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Gün, 1. dönem karne mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2020 - 2021 eğitim - öğretim yılının birinci dönemini öğretmenlerimizin büyük özverisi, öğrencilerimizin sabrı ve ilgisi, velilerimizin takdir edileceği desteğiyle bitirmenin mutluluğu içindeyiz. Her zorluk, insana fark etmediği zenginlikleri de gözler önüne serer. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dersler, uzaktan eğitimle sürdürüldü. Bu süreçte eğitimin ve okulun önemini, öğretmenin değerini bir kez daha anladık. Yarıyıl tatilinden sonra tüm öğrencilerimizle okullarda buluşmak için sabırsızlanıyoruz.

Hz. Mevlana’nın dediği gibi “Söz tohum atar, vücut bulur, varlık hâline gelir.“ Unutmayalım ki tohumlar, salgında da hastalıkta da sağlıkta da büyür, gelişir ve fidan olur. Yeter ki hedeflerimizden vazgeçmeyelim. Zorluklar, sıkıntılar çeliğe çifte su verilmiş gibi insanı güçlü kılar, dirayetli yapar. Bu süreçte yavrularımızın güçlenerek çıkacağını biliyor, tüm çalışmalarımızı bu düşünceyle planlıyoruz.

Güçlü bir motivasyon, kalıcı hedeflerimiz ve emin adımlarımızla, köklü tarihimizden aldığımız yüce değerlerimiz ve ilkelerimiz doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarımızda en büyük başarı ve tüm takdir şüphesiz öğretmenlerimizindir. Temel demokratik değerlere sahip, araştırma, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmekle birlikte amacımız öğrencilerimizi üst düzey düşünme, ürün geliştirme, buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırmaktır.

Bu saydığım hedeflere kısa sürede ulaşılamayacağını, eğitimin sadece okulla sınırlı kalmayacağını bilen velilerimizin olması bizlerin eğitimle ilgili nitelikli çalışmalar yapmasını kolaylaştırmaktadır. Çocuklarımızın karnelerindeki notlar sadece derslerde bir dönem gösterdikleri performansın yansımasıdır. Ailelerimizin özverili tutumları, çocuklarımızın hayallerine ortak olmaları, her zaman yanlarında olduklarını hissettirmeleri notlardan, teşekkür ve takdir belgelerinden daha değerli, daha önemlidir.

Bu vesileyle, karne alan tüm yavrularımızı canı gönülden kutluyorum. Eğitim yolculuklarında tüm engelleri aşmaları ve enerjilerini daha verimli kullanmaları için verdiğimiz molayı iyi değerlendirmelerini diliyorum. Tüm öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin neşeli, bol aktiviteli bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum”

