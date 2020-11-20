İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: “Çocuklar ülkemizin geleceği”

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çocuk Hakları Sözleşmesi, tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir. 20 Kasım 1989 tarihinde onaylanan bu sözleşme sayesinde artık özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocuklar olmak üzere tüm çocukların hakları yasalarca da tanınmaktadır. Bu doğrultuda 20 Kasım günü tüm dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Çocuklarımız insanlığın ve ülkemizin ortak ümidi, geleceği ve gerçek hazineleridir. Bu nedenle çocukların özel bir duyarlılığa ve özel bir korunmaya ihtiyaçları vardır. Sevgiyi ve kardeşliği temsil eden, yaşamımızı her yönüyle güzelleştiren çocuklara tüm haklarının korunduğu yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin başlıca görevlerindendir. İbn-i Sina’nın “Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir.” tespitinden hareketle milli ve manevi değerlerle donatılmış, özgüveni olan, çevresi ile olumlu iletişim kuran, geçmişini unutmayan ve geleceğe ümitle bakan ve aynı zamanda bedenen sağlıklı çocuklar yetiştirmek için çaba gösteren milletler, gelişmelerini sürdürerek geleceğe güvenle bakabilmektedir. Unutulmamalıdır ki, sevgi, eğitim hakkı, yaşam hakkı, sağlık hakkı çocuğun en doğal hakkıdır. Bu hakları çocuklarımıza sunmayı görevimiz olduğunu ve çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yaptığımız yatırım olduğunu belirterek, sevgi dolu yürekleri ve gülen yüzleriyle bugüne anlam katan çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.”

