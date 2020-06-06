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İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, LGS hazırlıklarını yerinde inceledi

AYDIN HABERLERİ  | 06.06.2020 12:57 | Son Güncelleme

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, 20 Haziran 2020 yılında yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi Sınavı hazırlıklarını yerinde inceledi.İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, Bozdoğan, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar ilçeleri ile Efeler Dalama Mahallesi’ndeki Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınavın uygulanacağı okullarda incelemelerde bulundu.Sınava hazırlık sürecini bizzat sahada takip eden Okumuş, gittiği okullarda bahçe ve binalara giriş için alınan düzen, koridor ve salonlarda alınan tedbirler, temizlik ve dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi aldı.Aydın’da sınav için hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Okumuş, öğrencilerin sadece sınava odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, 20 Haziran 2020 yılında yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi Sınavı hazırlıklarını yerinde inceledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, Bozdoğan, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar ilçeleri ile Efeler Dalama Mahallesi’ndeki Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınavın uygulanacağı okullarda incelemelerde bulundu.
Sınava hazırlık sürecini bizzat sahada takip eden Okumuş, gittiği okullarda bahçe ve binalara giriş için alınan düzen, koridor ve salonlarda alınan tedbirler, temizlik ve dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Aydın’da sınav için hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Okumuş, öğrencilerin sadece sınava odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

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Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:35
Yatsı
22:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Aile Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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