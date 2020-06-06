İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, LGS hazırlıklarını yerinde inceledi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, 20 Haziran 2020 yılında yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi Sınavı hazırlıklarını yerinde inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, Bozdoğan, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar ilçeleri ile Efeler Dalama Mahallesi’ndeki Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınavın uygulanacağı okullarda incelemelerde bulundu.

Sınava hazırlık sürecini bizzat sahada takip eden Okumuş, gittiği okullarda bahçe ve binalara giriş için alınan düzen, koridor ve salonlarda alınan tedbirler, temizlik ve dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aydın’da sınav için hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Okumuş, öğrencilerin sadece sınava odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

