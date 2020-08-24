İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş’tan Nazilli ziyareti

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Seyfullah Okumuş Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Müdür Yardımcısı Mehmet Atay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve İlçe Şube Müdürü Latif Akgün Nazilli Fen Lisesi, Nazilli Menderes Anadolu Lisesi ve Nazilli Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okumuş ve beraberindekiler destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 12. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesinde kurslara katılan öğrencilerle öğle yemeğini birlikte yiyen Okumuş, ziyaret ettiği okullarda salgın ile ilgili alınan tedbirleri de yerinde inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, daha sonra Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile makamında ilçedeki eğitim faaliyetleri ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Okumuş, ilçede kurulumu devam eden e-sınav merkezi ile Nazilli Halk Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerine devam eden binasında ve yeni binasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okumuş son olarak Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Engin Tetik’i ziyaret ederek programını sonlandırdı.

