YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş’tan Nazilli ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş’tan Nazilli ziyareti

AYDIN HABERLERİ  | 24.08.2020 10:22 | Son Güncelleme

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Seyfullah Okumuş Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Müdür Yardımcısı Mehmet Atay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve İlçe Şube Müdürü Latif Akgün Nazilli Fen Lisesi, Nazilli Menderes Anadolu Lisesi ve Nazilli Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Seyfullah Okumuş Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Müdür Yardımcısı Mehmet Atay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve İlçe Şube Müdürü Latif Akgün Nazilli Fen Lisesi, Nazilli Menderes Anadolu Lisesi ve Nazilli Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okumuş ve beraberindekiler destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 12. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesinde kurslara katılan öğrencilerle öğle yemeğini birlikte yiyen Okumuş, ziyaret ettiği okullarda salgın ile ilgili alınan tedbirleri de yerinde inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, daha sonra Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile makamında ilçedeki eğitim faaliyetleri ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Okumuş, ilçede kurulumu devam eden e-sınav merkezi ile Nazilli Halk Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerine devam eden binasında ve yeni binasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okumuş son olarak Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Engin Tetik’i ziyaret ederek programını sonlandırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Esnekliğini sergiledi Esnekliğini sergiledi
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Kozan AK Parti’den pandemi tedbirli kongre
Kozan AK Parti’den pandemi tedbirli kongre
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret

Aydın Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:25
Öğle
13:16
İkindi
16:58
Akşam
19:57
Yatsı
21:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Cengız Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Başkan Güler’in Kurban Bayramı mesajı
Başkan Güler’in Kurban Bayramı mesajı
Engelini aşıp, birinci oldu
Engelini aşıp, birinci oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.