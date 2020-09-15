İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı’ya veda yemeği

6 yıldır Malatya’da görev yapan ve geçtiğimiz günlerde Ankara’ya tayini çıkan Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’ya veda yemeği programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı için düzenlenen veda yemeği programına, il Milli eğitim müdürlüğü yöneticileri ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Veda yemeğinde bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Bizler devlet memuruyuz, devletimizin bizlere sağlamış olduğu imkanlar doğrultusunda bizlere nerede ihtiyaç varsa oraya gideceğiz. Bulunduğum görevin gerektirdiği vazifeleri hakkıyla yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğu ile birlikte çalıştığım siz değerleri meslektaşlarımdan ayrılmanın hüznünü bir arada yaşıyorum. Eğitim öğretim faaliyetlerinin daima daha ileriye gitmesi için emeği geçen herkese teşekkür ederim, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Program İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’ya plaket takdim edilmesiyle sona erdi.



