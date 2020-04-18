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İl Milli Eğitimden emniyete siperlik desteği

BURSA HABERLERİ  | 18.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Meslek Liseleri ve BİLSEM’lerde üretilen yüz koruyucu siperlikleri içinde bulunduğumuz süreçte ön saflarda fedakârca çalışan emniyet mensuplarının kullanması için İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’a teslim etti.Bursa’da meslek liselerinin adeta seferberlik ruhu ile çalıştığını ifade eden Sabahattin Dülger, “İçinde bulunduğumuz süreçte emniyet mensuplarımız ön saflarda fedakârca çalışıyorlar.

İl Milli Eğitimden emniyete siperlik desteği

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Meslek Liseleri ve BİLSEM’lerde üretilen yüz koruyucu siperlikleri içinde bulunduğumuz süreçte ön saflarda fedakârca çalışan emniyet mensuplarının kullanması için İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’a teslim etti.
Bursa’da meslek liselerinin adeta seferberlik ruhu ile çalıştığını ifade eden Sabahattin Dülger, “İçinde bulunduğumuz süreçte emniyet mensuplarımız ön saflarda fedakârca çalışıyorlar. Yaptıkları asayiş çalışmalarının yanı sıra gece gündüz demeden vatandaşların tüm ihtiyaçlarını büyük bir özveriyle karşılıyorlar. Başta İl Emniyet Müdürümüz Sayın Tacettin Aslan’a ve tüm emniyet çalışanlarına teşekkür ediyorum. Polis teşkilatımızın her zaman yanındayız. Bu süreçte emniyet mensuplarımızın çalışmalarına katkı sağlamak istedik. Bilim Sanat Merkezlerimizde 3d yazıcılarla ve Mesleki ve Teknik Anadolu liselerimizin atölyelerinde üretilen yüz koruyucu siperlikleri İl Emniyet Müdürlüğüne teslim ediyoruz.” dedi.
Okullarda üretilen ürünlerin dağıtımının Valilik koordinasyonunda gerçekleştirildiğini ifade eden Sabahattin Dülger, “Üretilen ürünler başta sağlık ve emniyet çalışanları olmak üzere Valiliğin koordinasyonunda Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan VEFA grupları ile işbirliği içinde 65 yaş üstü vatandaşlara, ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç ailelere ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Bu çalışmalar kapsamında idareci ve öğretmen arkadaşlarımızla öğrencilerimizin gayretlerini çok anlamlı görüyoruz. Hassasiyet gösteren ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinasyonunda koronavirüsönlemleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’daki okullarda da üretim kapasitesi harekete geçirilerek temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri ile koruyucu malzemelerin üretimi gerçekleştiriliyor. Bursa’da bu kapsamda meslek liseleri, bilim sanat merkezleri, özel eğitim meslek okulları, olgunlaşma entitüsü ve halk eğitim merkezlerinin atölyelerinde yüz koruyucu siperlik, cerrahi maske, tek kullanımlık önlük ve tulu, el dezenfektanı gibi koruyucu malzemeler üretiliyor.
Emniyet Müdürlüğüne bugüne kadar toplam bin 500 adet yüz koruyucu siperlik ile 5 bin adet cerrahi maske teslim edildi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlarda bu süreçte 529 bin 944 adet cerrahi maske, 16 bin 750 adet yüz koruyucu siperlik, 50 adet tek kullanımlık tulum/önlük, 20 bin 600 litre el dezenfektanı, 187 bin 990 litre yüzey dezenfektanı üretildi ve dağıtımı sağlandı.

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