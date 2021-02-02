İl Müdürü Akyol’dan okul ziyaretleri

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol, kentte hizmet veren okullara ziyaret ederek incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

İl Müdürü Akyol, Kozabirlik İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Akyol’a ziyaretlerinde Müdür Yardımcısı Halis Çelik ve Şube Müdürleri Zekai Çobandere ve Süleyman Özdemir eşlik etti. İl Müdürü Akyol, ziyaretlerinde okul müdürlerinden okulların durumu hakkında bilgi aldı. Kentteki okulların bir çoğunun yeni ve donanımlı olduğunu anlatan İl Müdürü Akyol, okul müdürleri, yöneticiler ve öğretmenlere çalışmalarında kolaylık diledi.

