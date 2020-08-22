YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. İl Müdürü Çelik’ten okullara ziyaret

İl Müdürü Çelik’ten okullara ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 22.08.2020 12:14 | Son Güncelleme

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, kentte Mehmet Nuri Efendi Anaokulu’nu ziyaret etti.Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Şube Müdürleri Bilal Eği, Zekai Çobandere ve Cuma İvrendi ile birlikte kentte Mehmet Nuri Efendi Anaokulu’nu ziyaret etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, kentte Mehmet Nuri Efendi Anaokulu’nu ziyaret etti.
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Şube Müdürleri Bilal Eği, Zekai Çobandere ve Cuma İvrendi ile birlikte kentte Mehmet Nuri Efendi Anaokulu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Okul Müdürü Sevgi Uğurlu’dan okul hakkında bilgi alan İl Müdürü Ramazan Çelik, okulun eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek başarı temennilerini iletti.
Ardından Balahatun Anaokulunu ziyaret eden İl Müdürü Ramazan Çelik, ziyaret sırasında Okul Müdürü Mehmet Yılmaz’dan yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
En Çok Okunan Yerel Haberler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Barlak Ailesi’nin acı günü
Barlak Ailesi’nin acı günü
Kayseri'de iş adamını öldüren kiralık katille cinayete azmettiren 3 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de iş adamını öldüren kiralık katille cinayete azmettiren 3 şüpheli tutuklandı
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Kabakoz’a 300 araçlık tır parkı
Kabakoz’a 300 araçlık tır parkı
Muğla'daki orman yangını söndürüldü
Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Bilecik Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:11
Öğle
13:08
İkindi
16:53
Akşam
19:55
Yatsı
21:21

Bilecik Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Bakkalcıoğlu Eczanesi
Bozuyuk
Atabay Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
"Bozüyük Mercimekli Mantısı" coğrafi işaretli ürün oldu
"Bozüyük Mercimekli Mantısı" coğrafi işaretli ürün oldu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Fahri Bilecikli Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı
Fahri Bilecikli Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı
Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu
Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.