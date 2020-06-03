YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. İl Müdürü Kiyas’ın Kahta temasları

İl Müdürü Kiyas’ın Kahta temasları

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.06.2020 17:20 | Son Güncelleme

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas ve beraberindeki heyet Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı’yı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Tosun’u ve Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım’ı ziyaret etti.Yapılan ziyarette Kahta’nın tarımsal sorunları ve çözüm önerileri konusunda İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kiyas’a bilgi verildi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas ve beraberindeki heyet Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı’yı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Tosun’u ve Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım’ı ziyaret etti.
Yapılan ziyarette Kahta’nın tarımsal sorunları ve çözüm önerileri konusunda İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kiyas’a bilgi verildi. Bilgilendirme toplantısından sonra İl Tarım Müdürü Kiyas, kurum yetkilileriyle ve çiftçilerle beraber badem ve ceviz bahçelerini ziyaret etti. Yapılan temaslarla ilgili konuşan Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, “Bahçe ziyaretlerinden sonra da arpa hasatı yapılan alanları kontrol eden İl Müdürüz Nurettin Kiyas’a, Kahta ile ilgili bütün sıkıntılarımızı ve önümüzdeki günlerde yapılabilecek projelerimizi kendilerine anlattık. İlimizde patenti alınan bademle yapılan tatlılar, Müdür Kiyas’a takdim edildi. Tarım İl Müdürlüğü’nde yeni göreve başlayan Tarım İl müdürümüze başarılar diler, ileriki günlerde de beraber çalışacağımız için mutluluğumuzu paylaşır ve bizleri ziyareti için kendilerine teşekkür ederiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

Didim çiçek açıyor

Didim çiçek açıyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
03:14
Sabah
04:59
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:51
Yatsı
21:29

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Erdil Eczanesi
Merkez
Güleş Eczanesi
Merkez
Tekdemir Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Perihan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Leylek yuvasına yıldırım düştü

Leylek yuvasına yıldırım düştü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İş yerine giren yılan yakalandı

İş yerine giren yılan yakalandı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.