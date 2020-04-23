YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. İl Müdürü Töre kaza geçiren öğrencinin bayramını kutladı

İl Müdürü Töre kaza geçiren öğrencinin bayramını kutladı

MUĞLA HABERLERİ  | 23.04.2020 12:39 | Son Güncelleme

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gün boyu sürecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında İl Müdürü Pervin Töre, Muğla’da ayakları kamyon tekerleklerinin altında kalan ve sağ ayağı kesilen ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren’i ziyaret ederek bayramını kutladı.Ziyarette 9 yaşındaki Aylin ile bir süre sohbet eden Töre, öğrencinin sağlık durumu ile ilgili ailesinden bilgi aldı.

İl Müdürü Töre kaza geçiren öğrencinin bayramını kutladı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gün boyu sürecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında İl Müdürü Pervin Töre, Muğla’da ayakları kamyon tekerleklerinin altında kalan ve sağ ayağı kesilen ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren’i ziyaret ederek bayramını kutladı.
Ziyarette 9 yaşındaki Aylin ile bir süre sohbet eden Töre, öğrencinin sağlık durumu ile ilgili ailesinden bilgi aldı. Gelecekte vali olmak istediğini dile getiren ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren, "Öğretmenlerimi çok özledim. Okulumu bitirip vali olmak istiyorum" dedi.
Pervin Töre’nin ’vali olsan ne yapardın’ sorusuna ise Dağdeviren, "Önlemleri arttırırdım. Kimsenin dışarı çıkmasına izin vermezdim. Vatandaşların sadece Cuma günü ihtiyaçlarını karşılamalarına izin verirdim" cevabını verdi.

İl Müdürü Töre kaza geçiren öğrencinin bayramını kutladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Muğla Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:14
Öğle
13:10
İkindi
16:53
Akşam
19:55
Yatsı
21:17

Muğla Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

İdil Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Bahar Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Marmaris’te sokaklar dezenfekte edildi

Marmaris’te sokaklar dezenfekte edildi

Muğla'da egzersiz ve spor kursları internet üzerinden "Evde fit kal" projesiyle sürüyor

Muğla'da egzersiz ve spor kursları internet üzerinden "Evde fit kal" projesiyle sürüyor

Datça'da Zehirli Okyanus Balığı Yakalandı

Datça'da Zehirli Okyanus Balığı Yakalandı

Fethiye’nin 52 Yıllık Cezaevi Taşındı

Fethiye’nin 52 Yıllık Cezaevi Taşındı

Bodrum’u Coşturan Parti

Bodrum’u Coşturan Parti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.