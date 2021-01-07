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İl müftüsü 2021 yılının ilk resmi nikahını kıydı.

SİVAS HABERLERİ  | 07.01.2021 17:13 | Son Güncelleme

İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivas İl Müftülüğüne evlenmek için müracaat eden çiftin nikahlarını kıyarak 2021 yılının ilk resmi nikahına imzasını attı.Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı Genelge ile İl ve İlçe müftülerine 2018 yılı itibari ile nikah kıyma yetkisi verilmişti.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivas İl Müftülüğüne evlenmek için müracaat eden çiftin nikahlarını kıyarak 2021 yılının ilk resmi nikahına imzasını attı.
Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı Genelge ile İl ve İlçe müftülerine 2018 yılı itibari ile nikah kıyma yetkisi verilmişti. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde 148 çiftin resmi nikahları Sivas İl Müftülüğü tarafından kıyıldı.
İl Müftülüğü Nikah Salonunda kıyılan resmi nikah töreninde Müftü Akkuş, imzayı atan çiftlere dua ederek bir ömür boyu saadetler diledi. Program sonunda Akkuş, yeni çiftlere Diyanet Yayınlarına ait Kur’an-ı Kerim, İlmihal ve evlilikle ilgili "Allah’ın Emri Peygamberin Kavli İle" adlı kitap hediye etti.

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