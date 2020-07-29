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İl Müftüsü Topçu: “Bayramda temastan kaçınalım”

AĞRI HABERLERİ  | 29.07.2020 12:31 | Son Güncelleme

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulunarak bayram mesajı yayınladı.İl Müftüsü Tandoğan Topçu, bu yıl bayramların korona virüs gölgesinde geçtiğini ve bu nedenle vatandaşların Kurban Bayramında tedbirlere uyarak toplu olarak bir araya gelmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

İl Müftüsü Topçu: “Bayramda temastan kaçınalım”

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulunarak bayram mesajı yayınladı.
İl Müftüsü Tandoğan Topçu, bu yıl bayramların korona virüs gölgesinde geçtiğini ve bu nedenle vatandaşların Kurban Bayramında tedbirlere uyarak toplu olarak bir araya gelmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Maske, mesafe ve hijyen kuralının korona virüsten korunmanın en temel noktalarından biri olduğunu söyleyen Topçu, özellikle Kurban Bayramında bir araya gelen vatandaşların temastan kaçınmalarını istedi.
İl Müftüsü Topçu Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Ülke, millet ve İslâm âlemi olarak teslimiyetin, cömertliğin ve fedakarlığın ifadesi olan Kurban Bayramı’na kavuşmanın sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle yüce Rabbimize hamd ediyoruz. Bayramlar; birlik ve beraberliğin pekiştiği, dargınlıkların sona erdiği, dost ve akraba ziyaretlerinin yoğunlaştığı, paylaşmanın arttığı, muhtaçların ihtiyaçlarının giderildiği, sosyal hayatın şekillendiği günlerdir. Bayramlar mutluluğun, sevincin, hakkını verme günleridir. Dolayısıyla bu mübarek zamanları fırsat bilerek, büyüklerimizi, akrabalarımızı ve komşularımızı ziyaret etmeli, sevgi ve şefkate muhtaç yetim, garip, hasta, yaşlı ve kimsesizlerin sevinci olmalıyız. Kurban; Allah yolunda samimiyetin, fedakarlığın, cömertliğin ve teslimiyetin ifadesidir. Kurban paylaşarak yakınlaşmaktır. Kurban ibadeti, bir yandan bizleri Cenab-ı Hakk’a yakınlaştırırken bir yandan da yardımlaşma ve dayanışma ile birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirir. Bugün İslam coğrafyasının en temel problemi birlik ve kardeşlik bilincinden uzaklaşmasıdır. İşte bu problemi ortadan kaldırmak için bizlere büyük bir fırsat. Açlık, yoksulluk, zulüm, terör ve şiddete maruz bırakılmış mazlum coğrafyaların da huzura kavuşması ve insanlığın hep beraber bayramı yaşaması için kardeşlik ve insanlık bilinciyle çalışarak bayram sevincini her yere taşımalıyız. Özellikle; Kurban ibadetimizi başından sonuna kadar gerekli hassasiyeti göstererek İslami usullere uygun şekilde yerine getirelim. Ayrıca Arife günü sabah namazından başlayan ve bayramın dördüncü günü ikindi namazında son bulacak olan teşrik tekbirlerini, her farz namazın sonunda getirmeyi de unutmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa birliktelik, huzur, barış ve esenlik getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.“

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