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İl Müftüsü Topçu miniklerle buluştu

13.01.2021 13:51 | Son Güncelleme:
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İl Müftüsü Topçu miniklerle buluştu

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, pandemi sebebiyle uzaktan eğitim metoduyla devam eden 4-6 yaş grubu Kur’an Kursu öğrencilerini ağırlayarak, Başkanlığımızın süreli yayınlarından olan Diyanet Çocuk Dergisi eki “Cim”i minik misafirlerine hediye etti.Çocukların ‘müftü dede’ diye hitap ettikleri Müftü Topçu, öğrencilerle sohbet edip, öğütlerde bulunarak, çeşitli ikramlarda bulundu.Program sonunda Cim dergisi hakkında açıklamalarda bulunan Müftü Topçu, çocukların seviyelerine uygun dini ve ahlaki eğitimler almasının büyük önem arz ettiğini ve küçük yaşlarda alınan din eğitiminin kişiyi bir ömür boyu her türlü yanlış ve kötülüklere karşı koruyacağını belirterek, sözlerine şöyle devam etti; “Başkanlığımız toplumun her kesimine yönelik ayrı ayrı hazırlattığı birçok yayını bulunmaktadır.

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, pandemi sebebiyle uzaktan eğitim metoduyla devam eden 4-6 yaş grubu Kur’an Kursu öğrencilerini ağırlayarak, Başkanlığımızın süreli yayınlarından olan Diyanet Çocuk Dergisi eki “Cim”i minik misafirlerine hediye etti.
Çocukların ‘müftü dede’ diye hitap ettikleri Müftü Topçu, öğrencilerle sohbet edip, öğütlerde bulunarak, çeşitli ikramlarda bulundu.
Program sonunda Cim dergisi hakkında açıklamalarda bulunan Müftü Topçu, çocukların seviyelerine uygun dini ve ahlaki eğitimler almasının büyük önem arz ettiğini ve küçük yaşlarda alınan din eğitiminin kişiyi bir ömür boyu her türlü yanlış ve kötülüklere karşı koruyacağını belirterek, sözlerine şöyle devam etti; “Başkanlığımız toplumun her kesimine yönelik ayrı ayrı hazırlattığı birçok yayını bulunmaktadır. Bunlardan birisi de 4-6 yaş grubu çocuklarımıza armağan niteliğinde hazırlanan ‘Cim’ dergisidir. Renkli ve güldüren içeriğiyle, öğretici etkinlikleriyle, boyama ve bulmaca sayfaları gibi pek çok şirinliğin yer aldığı Cim dergisi, öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek küçük yavrularımızın manevi değerlerle büyümesine büyük katkı sunmaktadır. Bizler çocuklarımızı yetiştirirken bu tür güvenilir yayınlardan da destek alarak çocuklarımızın zihin dünyalarını korumalı ve sevgiyle, maneviyatı sağlam nesiller yetiştirmeye gayret etmeliyiz.”

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