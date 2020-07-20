İl Müftüsü Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Almaz’ı ziyaret etti

Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula’nın yerine atanan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz’a iadeyi ziyarette bulundu.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, İl Müftüsü Yıldırım’ın ziyaretinden dolayı çok memnun olduğu belirterek, gerekli istişareler yaptıktan sonra çalışmalar yapacaklarını belirtti.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz’a teşekkür ederek Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hayatını içeren kitabını hediye etti.

