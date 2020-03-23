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İl Özel İdare tarafından 83 köy dezenfekte ediliyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.03.2020 14:46 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından köyler tek tek gezilerek ilaçlanıp dezenfekte edildi.İl Özel İdaresi 83 köyün yerleşim yerlerindeki camiler, köy konakları, çöp konteynırları ve tuvaletler olmak üzere tüm kamu alanları dezenfekte edildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından köyler tek tek gezilerek ilaçlanıp dezenfekte edildi.
İl Özel İdaresi 83 köyün yerleşim yerlerindeki camiler, köy konakları, çöp konteynırları ve tuvaletler olmak üzere tüm kamu alanları dezenfekte edildi. İl Özel İdare yetkilileri, "Tüm köylerimizdeki cami, çöp konteynırı, tuvaletler, köy konakları gibi alanları İl Özel İdaremiz tarafından dezenfekte ediliyor. Herkesin kurallara uymasını ve bu virüs salgınına karşı tedbirli olmasını istiyoruz" dedi.

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