İl Özel İdareden Kök hücre bağışına destek

Özel İdare personelleri ‘ Belki de sensin’ sloganıyla kök hücre bağışı yaptı.

Sivas İl Özel İdaresi personelleri sosyal sorumluluk anlayışı gereği kök hücre bağış kampanyasına destek verdi. Yardım bekleyen hastalara umut olan personeller düzenli aralıklarla kan bağışı kampanyalarına destek oluyor. Bugüne kadar birçok anlamlı sosyal sorumluluk projesine imza atan Sivas İl Özel İdaresi kan bağışı kadar önemli olan kök hücre bağışı için de Kızılay Kan Merkezine kapılarını açtı. Sivas İl Özel İdaresi bu kapsamda donör olacaklara imkân sundu.

“Sizi bekleyen canlara can olursunuz’’

Özel İdare ana binasında yer alan İl Genel Meclisi Toplantı Salonu önünde kurulan stantlarda, gönüllü personellerden kök hücre bağışı için numuneler alındı. Yetkililer ‘Belki de sensin’ sloganıyla herkesi bağışa davet ederek, “Bugüne kadar duyduklarınızı unutun. Kök hücre bağış süreci canınızı acıtmaz, sizi bekleyen canlara can olursunuz " dediler. Bağışta bulunan personeller, Kök hücre ve kan bağışının insan hayatı için oldukça önemli olduğunu belirterek, “ Bağış bekleyen hastalara umut olmayı diliyoruz. Kan verin, can verin, hayat verin ” dediler.

Özel İdare personelleri herkesi bağışçı olmaya davet etti.