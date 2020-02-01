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İl Özel İdaresi personeli kan bağında bulundu

BAYBURT HABERLERİ  | 01.02.2020 07:54 | Son Güncelleme

Bayburt İl Özel İdaresi personelleri Kızılay Kan Merkezi’nin kan bağışı kampanyasına destek verdi.Kızılay Kan Merkezi’nin yürüttüğü kampanya kapsamında İl Özel İdare Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.

Bayburt İl Özel İdaresi personelleri Kızılay Kan Merkezi’nin kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Kızılay Kan Merkezi’nin yürüttüğü kampanya kapsamında İl Özel İdare Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu. Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası için Bayburt İl Özel İdaresi destek hizmetleri binasında kan bağışı standı kuruldu. Bağış kampanyasına birim müdürleri ile idare personeli destek verdi. Kızılay personeli, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde kan bağışında bulunan ve örnek davranış sergileyen İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür etti.
Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya, “Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Kan vermek sağlıklı her vatandaşın görevi olmadır. Verilen her ünite kanın bir hayat kurtardığının unutulmaması gerekir. Elazığ’daki deprem bölgesine gönderilmek üzere İl Özel İdaresi olarak bir yardım kampanyası başlattık. Bu kapsamda toplanacak olan yardımın Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere ulaştıracak. Ben etkinliğe katılan tüm personellerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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