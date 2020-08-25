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İl Özel İdaresi, yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 25.08.2020 09:45 | Son Güncelleme

Kırşehir İl Özel İdaresi, 2020 yılı yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım hizmetleri Müdürlüğü 2020 yılı asfalt ve yol yapım çalışmaları kapsamında yer alan Merkez Ulupınar köyünün yol çalışmasını tamamlandı.İl bağlantı yolları ve köy içi bağlantı yolları olmak üzere toplamda 6 kilometre 2.

İl Özel İdaresi, yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Kırşehir İl Özel İdaresi, 2020 yılı yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım hizmetleri Müdürlüğü 2020 yılı asfalt ve yol yapım çalışmaları kapsamında yer alan Merkez Ulupınar köyünün yol çalışmasını tamamlandı.
İl bağlantı yolları ve köy içi bağlantı yolları olmak üzere toplamda 6 kilometre 2. Kat Sathi Kaplama asfalt yol yapımı gerçekleştirildi.
Yol yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirten ve yol yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz; “ 2020 yılı yol yapım işlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Amacımız köylerde yapılan çalışmalarla birlikte vatandaşların şehre gidiş gelişlerinde ve diğer köylere ve ilçelere ulaşımda sorun yaşanmamasıdır"dedi.

İl Özel İdaresi tarafından ilçe ve köylerdeki yol yapım çalışmaları da planlı ve program dahilinde sürdürülüyor.

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